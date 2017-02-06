Решение о безвизе для Украины уже принято – посол

Сегодня, 16:15

Однако Хьюг Мингарелли не сообщил точные сроки предоставления Украине безвизового режима

Хюг Мингарелли. Фото: ec.europa.eu
Хюг Мингарелли. Фото: ec.europa.eu

Решение о безвизе с Европой уже принято, и украинцы смогут свободно въезжать на территорию ЕС в скором времени. Об этом заявил Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Точные сроки Хьюг Мингарелли не сообщил.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключил, что Европейский союз может предоставить право на безвизовые поездки для граждан Украины уже этой весной.

Президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС относительно безвизовых поездок для украинцев.

Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.

Также напомним, Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Грузии.
Украина, евросоюз, безвизовый режим, мингарелли, безвиз

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Источник:

УНН

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