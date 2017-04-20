Решение Суда ООН дает новые инструменты для давления на РФ – Гопко

Нардеп отмечает, что российская сторона будет вынуждена хотя бы на время рассмотрения иска Украины обеспечить выполнение предписанных судебной инстанцией мер

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко убеждена, что уклонение России от исполнения предписания Международного суда ООН даст Украине возможность просить усиления санкционного давления на Москву со стороны международных партнеров.

"Это приказ, определенные рекомендации, которые должны быть выполнены Россией. Это (невыполнение – Ред.) будет большим ударом по международному имиджу, это возможность для того, чтобы Украине просить дополнительных санкций, их усиления", – сказала она журналистам в четверг в Киеве.

Нардеп также выразила мнение, что российская сторона будет вынуждена хотя бы на время рассмотрения Международным судом ООН иска Украины обеспечить выполнение предписанных судебной инстанцией мер.

"В противном случае это только подтвердит и даст дополнительные аргументы судьям о том, что Россия совершено не правовое государство, о том что она пренебрегает международным правом", – подчеркнула Гопко.

Ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что Россия обязана выполнять предписания Международного суда ООН о временных мерах, если хочет оставаться серьезным игроком на международной арене.

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Как известно, Международный суд ООН огласил временные меры в отношении России в рамках иска, поданного против нее Украиной. Украинская сторона просила применить эти ограничения, чтобы предупредить ухудшение ситуации и защитить гражданское население пока иск будет рассматриваться по сути. Впрочем, просьбу Украины Суд ООН удовлетворил далеко не полностью. В части обвинения России в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации суд постановил, что РФ в Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Вводить временные ограничения, которые касались части обвинения России в нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма суд отказался.