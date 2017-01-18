Россия согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

При этом в Кремле выступил категорически против полицейской миссии

В Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, но при этом считают идею создания полицейской миссии ОБСЕ противоречащей Минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", – сказал российский министр.

При этом он заявил, что идея введения вооруженной полицейской миссии на Донбасс "абсолютно противоречит Минским соглашениям".

По словам Лаврова, Украина якобы "обязана" признать законодательно и закрепить в Конституции "особый статус" Донбасса включая "право Донбасса иметь силы правопорядка".

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", – уверяет он.

В то же время отметим, что на Донбассе присутствуют большие вооруженные группы иностранцев – россияне, чему есть множество доказательств. Однако в Кремле продолжают отрицать присутствие своих войск на востоке Украины и участие РФ в этом конфликте.