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Российский суд признал Революцию Достоинства "госпереворотом" http://www.segodnya.ua/img/article/7835/6_main.1482837687.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/6_tn.1482837687.jpg Политика Во время рассмотрения иска судья допросила скрывающихся в РФ украинских экс-чиновников

Российский суд признал Революцию Достоинства "госпереворотом"

Вчера, 13:20

Во время рассмотрения иска судья допросила скрывающихся в РФ украинских экс-чиновников

Российский суд признал Революцию Достоинства в Украине «госпереворотом». Фото: AFP
Российский суд признал Революцию Достоинства в Украине «госпереворотом». Фото: AFP

Дорогомиловский суд Москвы в России признал Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом", передает "РИА Новости".

Во время рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила сбежавших в РФ бывших чиновников Украины, которые руководили администрацией Януковича, Генпрокуратурой, МВД и СБУ. Все они заявили, что расценивают Евромайдан как "государственный переворот".

Также в суде как заинтересованное лицо был допрошен сам Янукович.

Напомним, ранее в ГПУ заявили, что решение суда РФ по иску экс-нардепа Владимира Олийныка о признании событий на Майдане "государственным переворотом" не будет иметь правовых последствий для Украины.
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