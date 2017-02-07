РУНА и Савченко разорвали отношения

Народный депутат и общественная платформа не сошлись во мнениях и расстались из идеологических соображений

Общественная платформа РУНА и народный депутат Надежда Савченко по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество, однако есть вероятность совместной работы над некоторыми проектами. Об этом говорится на сайте платформы.

"Мы пришли к взаимному решению, что по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы, гражданская платформа "РУНА" и Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество. Хотим искренне поблагодарить Надежды за пусть и недолгое, но плодотворное сотрудничество", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что не исключается вероятность дальнейшей совместной работы над определенными проектами.

Напомним, 27 декабря минувшего года Надежда Савченко объявила о создании общественной платформы РУНА. "Мы хотим вам представить общественную платформу. Это не будет политический проект. Партия – это всего лишь механизм. Она у нас появится, когда будет нужно. В данное время это просто природное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги и какой-то популизм", – говорила тогда нардеп.

Как известно, 20 декабря Надежду Савченко официально исключили из фракции "Батькивщина". В партии пояснили, что причина исключения – деятельность, несовместимая с принципами политической силы.