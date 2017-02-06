С Бандерой Украине закрыт путь в Европу – Качинский

По его словам, поляки выявили огромное терпение в этом вопросе, но всему есть предел

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy, сообщает TVP.INFO.

"Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков", – отметил Качиньский.

По словам политика, украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

"Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина. – Ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.

Отметим, ранее лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.