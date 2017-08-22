Самое сложное позади: Порошенко заявил о преодолении кризиса в Украине

Вчера, 21:34

Президент отметил, что "точка невозврата" еще не пройдена


Президент Петр Порошенко заявляет о преодолении кризиса в Украине, который был вызван гибридной войной России на Донбассе.  

Об этом он сообщил во время открытия реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы, сообщает пресс-служба главы государства.

"26-й год независимости знаменателен тем, что мы преодолели глубокий кризис, вызванный войной, гибридной войной", – сказал глава государства.

"Это не просто войска России на фронте, это не просто поставки сверхсовременного оружия. Это закрытие российских рынков, закрытие заказов для украинских производств, это торговая война, это террористические операции на нашей территории, подготовленные террористами, которых готовят в Ростовской, Белгородской, Курской и других областях (Российской Федерации. – Ред.). Мы преодолели (кризис) и выдержали", – заявил Порошенко, добавив, что "самое сложное уже позади".

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При этом Порошенко отметил, что "точка невозврата" еще не пройдена.

"Откатить назад нас могут как спровоцированное Россией возобновление горячей фазы войны, так и действия политиков-популистов, которые, дестабилизируя ситуацию внутри страны, способны свести на нет все наши усилия. Они готовы потерять все то, что люди выстрадали за последние годы", – сказал Порошенко.

Глава государства акцентировал внимание на том, что такие действия по деморализации общества опасны и подчеркнул, что делает все от него зависящее, чтобы не допустить этого сценария.
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