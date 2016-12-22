Савченко назвала условия для демократического диалога с РФ

Нардеп считает, что у Кремля есть все для того, чтобы нормализовать отношения с Украиной

Народный депутат Надежда Савченко считает, что первые шаги по установлению нормального диалога между странами должна сделать Россия по отношению к Украине. Об этом она заявила в Берлине журналистам.

По ее словам, отношения возможно восстановить не только с российским народом, но и даже с их властью, которая продолжает преступления против украинцев.

"Мне бы очень хотелось, чтоб когда-нибудь и с Россией, и с российской властью был возможен демократичный диалог. Для этого Россия должна прекратить создавать войны ради своих интересов. Началом такого диалога может быть обмен "всех на всех" военнопленных согласно Минским договоренностям, а также возвращение всех политзаключенных украинцев, которые сейчас находятся в России", – сказала Савченко.

Также она считает, что можно было бы обменять удерживаемых в России украинцев на задержанных российских солдат, "которые пришли с войной на украинскую землю, которые убивали мой народ", добавила Савченко.

Ранее Надежда Савченко объясняла, почему не стоит разрывать дипотношения с Россией. Она считает, что это нецивилизованно, а также многим украинцам в России может понадобиться помощь.

В свою очередь президент России Владимир Путин также выдвигал условия для прекращения войны на Донбассе. По его словам, без реализации политической части Минска-2 урегулирования на востоке Украины не будет.