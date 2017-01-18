Савченко объяснила свое скандальное высказывание о сдаче Крыма

Народный депутат Надежда Савченко считает, что не призывала к сдаче оккупированного Крыма, и отметила, что людей обманывают политики красивыми лозунгами о возвращении захваченных территорий. Об этом она рассказала в комментарии изданию "ГОРДОН", комментируя свое высказывание об отказе на время от полуострова ради возвращения Донбасса.

Сделав заявление о временном отказе от Крыма ради возвращения под контроль Украины оккупированных территорий Донбасса, внефракционный народный депутат Надежда Савченко не имела в виду сдачу полуострова российским оккупантам. Об этом нардеп сообщила в комментарии изданию "ГОРДОН".

Нардеп считает, что с нынешним военным руководством Крым не освободить.

"Я никогда в жизни не скажу сдавать наш Донбасс и наш украинский Крым. В 2014 году я стояла на дежурстве и ждала приказа на боевой вылет, чтобы защищать Крым. И те, кто тогда находился в Верховной Раде, за закрытыми дверьми приняли решение о сдаче полуострова. В 2014 году они его сдали. Те люди, которые сейчас с высоких трибун кричат, что вы завтра пойдете и заберете украинский Крым, это горе-полководцы, они вас вперед никогда не поведут. В лучшем случае они будут где-то сзади, прятаться за вами", – сказала Савченко.

По ее мнению, Крым был сдан теми, кто больше всего призывает к его возвращению в состав Украины.

"Я пытаюсь достучаться до людей. Крым не я хочу сдать. И не я об этом говорю. Вам обещают нереальные вещи. Те, кто в Верховной Раде рвет на себе вышиванки, никогда на передовую воевать не пойдут. Не нужно голословных заявлений и криков. Необходимо думать, как вернуть наши земли. Нужно осознать, что Крым уже сдали те, кто кричит, что никогда его не сдаст. В этом весь парадокс. Крым – Украина, Донбасс – Украина, и так будет всегда. Украина – единая, соборная и независимая. Проблема лишь в том, что мы не знаем, какие решения принимаются за закрытыми дверями. Я вижу политические игрища", – заявила Савченко.

Она считает, что для реального освобождения Донбасса от оккупантов нужно было пойти по хорватскому сценарию.

"Создали бы сильную армию, чтобы отвоевать свои земли. Но у нас сейчас сильную армию не создают. Ее наоборот разворовывают. И это прекрасно видят те, кто в настоящее время находится на передовой. Я не говорила о "российском" Крыме, а лишь хотела предупредить людей, что их обманывают красивыми лозунгами", – резюмировала нардеп.

Напомним, 17 января Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они (депутаты – ред.) будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

В свою очередь у Путина ответили на предложение Савченко "обменять" Крым на Донбасс. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма не является дискуссионным для Москвы.