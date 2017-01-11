Савченко опубликовала списки оккупантов, задержанных на Донбассе (фото)

В скорректированных данных нардеп указывает россиян, совершивших преступления против Украины за время войны

Народный депутат Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев. Соответствующие списки она выложила на своей странице в Facebook.

Нардеп подчеркнула, что это скорректированные списки из тех, что были опубликованы 10 января вместе с данными об украинских пленных. В них указываются российские военные и россияне, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период с 2014 по 2016 годы.

По ее словам, списки подтверждены стороной, которая их удерживает.

Савченко пояснила, что голубым цветом отмечены те, кто уже освобожден, красным – погибшие, оранжевым – россияне, которых ищет т. н. "ДНР", желтым – россияне, которых ищет т. н. "ЛНР".

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.