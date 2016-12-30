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Савченко планирует новые встречи с главарями боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7845/36_main.1483053361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/36_tn.1483053361.jpg Политика Прямые переговоры между властями Украины и главарями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" открыто поддерживает Россия

Савченко планирует новые встречи с главарями боевиков

Сегодня, 08:38

Прямые переговоры между властями Украины и главарями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" открыто поддерживает Россия

Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС
Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко планирует новые встречи с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве. Об этом она сказала в четверг в эфире "Шустер Live", передает LB.ua.

"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как Минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом – в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", – заявила она.

Напомним, что прямые переговоры между властями Украины и главарями боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" открыто поддерживает Россия.

Как сообщалось, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями т.н. "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

Ранее Савченко также заявляла, что лидеры боевиков на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не являются террористами.
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