Савченко пояснила, почему у нее не сложилось с платформой РУНА

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что у нее и общественной платформы РУНА разные взгляды в некоторых направлениях. Об этом она рассказала в комментарии интернет-изданию InfoResist.

Нардеп подтвердила, что существуют моменты в расхождении взглядов.

"Они говорят о поднятии казачества, о народном трибунале. То есть некоторые пункты мы видим по-разному, но то, что нужно поменять систему взаимоотношений власти и народа понимают все. Да и вообще у каждой организации в платформе есть свое видение. Кто-то видит прокуратуру по-своему, кто-то судебную систему по-своему, кто-то культуру и образование. Но все это второстепенные пункты. Да, в некоторых направлениях мы немного расходимся, но так расходятся все во всех организациях. Главное искать то, что нас объединяет", – подчеркнула она.

Она также добавила, что у платформы "узкое восприятие идеологических отличий".

Как стало известно, общественная платформа РУНА и народный депутат Надежда Савченко по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество, однако есть вероятность совместной работы над некоторыми проектами. Отмечается, что народный депутат и общественная платформа не сошлись во мнениях и расстались из идеологических соображений.