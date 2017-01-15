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Савченко признала списки пленных некорректными http://www.segodnya.ua/img/article/7883/27_main.1484463530.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/27_tn.1484463530.jpg Политика По словам Савченко, информация о пленных собиралась в течение 9 месяцев, она в основном устарела

Савченко признала списки пленных некорректными

Сегодня, 08:58

По словам Савченко, информация о пленных собиралась в течение 9 месяцев, она в основном устарела

Обмен пленными. Фото: Getty Images
Обмен пленными. Фото: Getty Images

Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила народный депутат Надежда Савченко.

"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять, и всем миром собрать это будет гораздо легче, – заявила Савченко.

"Я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются – без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", – отметила она.

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке".

Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, так называемые ДНР и ЛНР. В СБУ заявили, что обнародование Савченко списков пленных является нарушением закона о персональных данных.
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