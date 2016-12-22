Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Савченко прокомментировала свое исключение из ПАСЕ: Работы мне хватит http://www.segodnya.ua/img/article/7821/25_main.1482419958.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/25_tn.1482419958.jpg Политика У народного депутата в любом случае остается большой фронт работ, заявила парламентарий

Савченко прокомментировала свое исключение из ПАСЕ: Работы мне хватит

Сегодня, 17:18

У народного депутата в любом случае остается большой фронт работ, заявила парламентарий

Надежда Савченко. Фото: Sputnik
Надежда Савченко. Фото: Sputnik

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу парламентария после исключения из делегации ПАСЕ, передает Корреспондент.

"В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружестве с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", – сказала Савченко.

Она также добавила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.

Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустили заочно".

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада приняла решение исключить Савченко из делегации в ПАСЕ.
депутат, пасе, делегация, нардеп, савченко, парламентарий

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко прокомментировала свое исключение из ПАСЕ: Работы мне хватит". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Мария Захарова. Фото: ТАСС

В МИД РФ едко прокомментировали исключение Савченко из ПАСЕ

Сегодня, 16:46

Захарова напомнила, что Надежда вернулась из российского плена "живая и здоровая"

Политика

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, «Новая газета»

Савченко сама написала заявление о выходе из ПАСЕ - Залищук

Сегодня, 16:08

Нардеп собирается принять участие в Парламентской Асамблее ОБСЕ

Политика

Тарас Березовец. Фото: Facebook

Березовец об исключении Савченко из ПАСЕ: Кремль лишился своего "представителя"

Сегодня, 15:11

Эксперт считает, что парламентарии не только избавились от Савченко, но и "поставили подножку" Путину 

Политика

Надежда Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP

У Савченко прокомментировали ее исключение из ПАСЕ

Сегодня, 14:40

Сейчас народный депутат находится в заграничной командировке в Германии, где продолжает рассказывать европейцам о ситуации в Украине

Политика

Савченко исключили из делегации Украины в ПАСЕ. Фото: politeka.net

Савченко выгнали из ПАСЕ

Сегодня, 14:07

Рада исключила пункт о назначении нардепа членом постоянной делегации ВР

Политика

В Раде может не хватить голосов за исключение Савченко из ПАСЕ

Сегодня, 12:19

Савченко включили в ПАСЕ с целью ее защиты и спасения, сейчас ситуация изменилась

Политика

Савченко на заседании ПАСЕ. Фото: AFP

Савченко не должно быть в ПАСЕ – нардеп

Сегодня, 11:08

Ее включили в состав делегации, чтоб вытащить из России, однако теперь ее миссия выполнена, считает политик

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Комитет ВР может сегодня исключить Савченко из делегации ПАСЕ

Вчера, 11:26

Политики рассмотрят вопрос квот в Парламентской Ассамблее, что может лишить скандального нардепа места в делегации

Политика

Надежда Савченко. Фото: zvistka24.in.ua

Савченко официально выгнали из "Батькивщины"

20 Декабря, 11:24

Причина исключения - деятельность, несовместимая с принципами партии

Политика

Андрей Данилко. Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко о Савченко: "Она меня очень раздражала"

20 Декабря, 11:21

Может Савченко и неплохой человек, но ее поведение и высказывания испортили о ней впечатление, считает шоумен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.