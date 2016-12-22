Савченко прокомментировала свое исключение из ПАСЕ: Работы мне хватит

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что продолжит выполнять работу парламентария после исключения из делегации ПАСЕ, передает Корреспондент.

"В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружестве с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", – сказала Савченко.

Она также добавила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.

Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустили заочно".

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада приняла решение исключить Савченко из делегации в ПАСЕ.