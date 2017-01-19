Савченко рассказала, кто хочет ее исключения из Комитета по Нацбезопасности

Политик надеется, что ее коллеги в сессионном зале смогут разобраться, что это решение незаконное

Народный депутат Надежда Савченко считает, что исключить ее из Комитета по вопросам обороны и национальной безопасности хочет Сергей Пашинский, который является его главой. Об этом она рассказала в кулуарах парламента, передает 112.ua.

По ее мнению, решение Комитета по ее исключению незаконное и за этим "стоит" Сергей Пашинский.

"Комитет не имел права принимать такое решение, и Регламентный комитет такое решение не принял. Поэтому это не в законодательном поле. Это желание и "хотелки" Пашинского ... Будем бороться с коррупцией далее", – сказала Савченко

Кроме того она надеется, что нардепы в сессионном зале смогут понять, что решение о ее исключении из Комитета незаконное.

"Я не знаю, будут или не будут. Я считаю, что народным депутатам сейчас хватит ума разобраться и самим в том, что они совершают незаконно. Если надо будет что-то доказывать в дальнейшем, я это, наверное, буду делать в законодательном поле", – отметила Савченко.

Напомним, вчера, 18 января, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.