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Савченко рассказала, за чей счет будет существовать ее политсила "РУНА" http://www.segodnya.ua/img/article/7835/92_main.1482846815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/92_tn.1482846815.jpg Политика Нардеп отрицает, что ее кто-нибудь финансирует, и добавила, что у нее есть два источника доходов

Савченко рассказала, за чей счет будет существовать ее политсила "РУНА"

Вчера, 15:54

Нардеп отрицает, что ее кто-нибудь финансирует, и добавила, что у нее есть два источника доходов

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Новая политическая сила РУНА "Рух украинского народа", которую возглавит народный депутат Надежда Савченко, будет финансироваться из двух открытых фондов. Об этом она сообщила на пресс-конференции во Львове, сообщает "ГОРДОН".

По словам нардепа, ни ее лично, ни политсилу РУНА никто не спонсирует, а жить она будет за счет фондов.

"Никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают: как мы можем вам помочь? У нас есть два открытых фонда. Один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд открыт на общественную организацию", – сказала Савченко.

Отметим, что на прошлой неделе парламентария последовательно исключили из фракции "Батькивщина", украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также — из Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

Напомним, что такое решение в ВР приняли после того, как Савченко, минуя официальных переговорщиков и СБУ, встретилась в Минске с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
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