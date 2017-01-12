Савченко в Чехии встретилась с евродепутатом и активистами (фото)

Нардеп отметила, что чехи хорошо осведомлены о "внутренних врагах" и коррупции в Украине

Народный депутат Надежда Савченко во время визита в Чехию встретилась с депутатом Европарламента Павелом Свободой, а также с представителями неправительственных организаций и общественными активистами. Об этом она написала в Facebook.

"По приглашению европарламентария от Чехии Павела Свободы нахожусь с рабочим визитом в Праге. К сожалению или к счастью центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний – отсутствие/имитация реформ через три года после Майдана, проедание кредитов МВФ, коррупция и имитация борьбы с ней", – написала Савченко.

Она также сообщила, что после прибытия в Прагу встретилась с представителями неправительственных чешских организаций и общественными активистами.

Нардеп отметила, что среди них были и те, кто поддерживал голоданием во время ее плена в России.

Напомним, евродепутат Павел Свобода сообщал, что пригласил Надежду Савченко в Чехию, где с ней хотят встретиться различные люди и политики. Он отмечал, что визит украинского политика продлиться три дня.