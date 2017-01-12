Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Савченко в Чехии встретилась с евродепутатом и активистами (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/5_main.1484220816.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/5_tn.1484220816.jpg Политика Нардеп отметила, что чехи хорошо осведомлены о "внутренних врагах" и коррупции в Украине

Савченко в Чехии встретилась с евродепутатом и активистами (фото)

Сегодня, 13:33

Нардеп отметила, что чехи хорошо осведомлены о "внутренних врагах" и коррупции в Украине

Народный депутат Надежда Савченко во время визита в Чехию встретилась с депутатом Европарламента Павелом Свободой, а также с представителями неправительственных организаций и общественными активистами. Об этом она написала в Facebook.

"По приглашению европарламентария от Чехии Павела Свободы нахожусь с рабочим визитом в Праге. К сожалению или к счастью центральное чешское телевидение хорошо знает, что в Украине есть не только внешний враг, но и внутренний – отсутствие/имитация реформ через три года после Майдана, проедание кредитов МВФ, коррупция и имитация борьбы с ней", – написала Савченко.

Она также сообщила, что после прибытия в Прагу встретилась с представителями неправительственных чешских организаций и общественными активистами.

Нардеп отметила, что среди них были и те, кто поддерживал голоданием во время ее плена в России.

Напомним, евродепутат Павел Свобода сообщал, что пригласил Надежду Савченко в Чехию, где с ней хотят встретиться различные люди и политики. Он отмечал, что визит украинского политика продлиться три дня.
Чехия, визит, нардеп, савченко, евродепутат

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко в Чехии встретилась с евродепутатом и активистами (фото)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Надежда Савченко. Кадр: youtube

Прокуратура проверит последний бой Савченко перед попаданием в плен

Сегодня, 12:25

Досудебное расследование начато по факту халатного отношения бойцами к службе, что привело к тяжким последствиям во время боя

Политика

Савченкосчитает, что общество должно знать правду об украинских пленных. Фото: AFP

Савченко пояснила, почему важно обнародовать фамилии украинских пленных

Вчера, 16:42

Нардеп отметила, что от нее еще ни разу не потребовали родственники пленников убрать их ребенка из опубликованного списка

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко рассказала, почему переговоры по обмену пленными зашли в тупик

Вчера, 16:18

Кремль в переговорах по пленным пытается провести по спискам сепаратистов россиян, чтобы не выдавать своего присутствия на Донбассе, считает нардеп

Политика

Надежда Савченко. Фото: "Обозреватель"

У Лутковской заявляют, что Савченко нарушила закон, опубликовав списки пленных

Вчера, 15:28

Против нардепа может быть открыто уголовное производство, люди имеют право обращаться в прокуратуру, отмечает представитель омбудсмена

Политика

Георгий Тука.Фото: 24tv.ua

Тука раскритиковал Савченко за обнародование списков пленных

Вчера, 14:57

Переговорный процесс по обмену заложниками требует тишины, а не шума, который создала нардеп, считает чиновник

Политика

Иван Винник. Фото: solydarnist.org

На Савченко могут быть наложены санкции – Винник

Вчера, 13:49

Комитет по нацбезопасности обработает ответ СБУ о встрече Надежды с главарями боевиков

Мир

Дмитрий Песков. Фото:ТАСС

В Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян

Вчера, 13:03

Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными, говорит Песков

Политика

Надежда Савченко. Фото: rbc.ua

Савченко объяснила, зачем выложила списки пленных

10 Января, 17:38

Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.