Савченко возглавила партию

Народный депутат Надежда Савченко стала главой политической силы "Общественная платформа Надежды Савченко". Об этом она рассказала в кулуарах парламента, передает "ГОРДОН".

По ее словам, ее новая политсила создана на основе "Национального альянса свободы и украинского патриотизма – НАСТУП", однако партию переименовали в "Общественную платформу Надежды Савченко"

"Прошла информация, что я создала партию имени себя. Это не партия имени меня. Ее создали львовяне, у нее прекрасное название – НАСТУП. На съезде мы изменили название и избрали меня главой партии. Я поставила свое имя под эту партию, под ту идею, которую она будет распространять и нести", – заявила Савченко и добавила, что ее политсилы будет отличаться от всех существующих моделей.

Она заявила, что цель партии – "изменение политической системы страны" и рассказала, кто будет с ней работать.

"В руководящие органы партии вошли мои помощники, которые работают со мной целый год. Мы прошли путь обучения политике за год, поняли, что в ней не так", – сказала депутат.

Напомним, 27 декабря минувшего года Надежда Савченко объявила о создании общественной платформы РУНА. Однако нардепу и организации не долго пришлось просуществовать вместе. Так, 7 февраля 2017 года РУНА и Савченко по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество.