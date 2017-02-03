Савченко заявляет, что придумала, как вернуть Крым и Донбасс

Сегодня, 09:48

В то же время нардеп отмечает, что для реализации своего плана у нее слишком мало полномочий

Надежда Савченко. Фото: Facebook
Надежда Савченко. Фото: Facebook

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что у нее есть пошаговый план того, как действовать с оккупированными территориями Донбасса и Крыма, но, по ее словам, у нее нет достаточно полномочий для его реализации. Об этом нардеп сказала в интервью изданию "Новое время".

"У меня нет возможностей, недостаточно власти. Все свои планы я доносила до политиков, до наших силовиков, силовых структур, европейских политиков, предлагала ими воспользоваться. Предлагала много выходов из ситуации", – заявляет Савченко.

Она также акцентировала внимание на том, что ее заявления по Крыму несколько раз искажались в СМИ, и отметила, что Донбасс можно вернуть мирно лишь ценой захваченного Россией полуострова.

"Будто я сказала, что нам надо сдать Крым. Нет. Люди во власти говорят, что мы Донбасс вернем мирным путем, а я говорю, что это будет ценой сдачи Крыма. И сколько бы они не кричали, так и будет", – сказала нардеп.

Она добавила, что имеет пошаговый план действий по возвращению контроля над Крымом Украине, но прибегать к его воплощению в жизнь можно только после возвращения Донбасса.

"Никогда не угадаешь. Это могут быть и месяцы, и годы. Зависит от того, сколько мы можем пожертвовать", – ответила Савченко на вопрос о том, как скоро это может произойти.

Напомним, ранее Савченко уже заявляла, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае "сдачи" России Крыма. А позже отказалась от этих слов.
Крым, Донбасс, освобождение, савченко, оккупированные территории

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