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Сайдик намерен встретиться с главой ОБСЕ в Киеве http://www.segodnya.ua/img/article/7887/67_main.1484583106.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/67_tn.1484583106.jpg Политика Главас МИД Австрии и глава ОБСЕ Курц находится с визитом в столице Украины

Сайдик намерен встретиться с главой ОБСЕ в Киеве

Сегодня, 18:11

Главас МИД Австрии и глава ОБСЕ Курц находится с визитом в столице Украины

Себастиан Курц в Украине, справа Павел Климкин. Фото: Twitter МИД Укрины
Себастиан Курц в Украине, справа Павел Климкин. Фото: Twitter МИД Укрины

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Мартин Сайдик намерен встретиться с председателем ОБСЕ, федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем в Киеве.

"Как вызнаете, он (Курц – Ред.) уже побывал в зоне конфликта на востоке Украины в начале января. Главным образом, интересуется гуманитарными проблемами. А сегодня он прилетает в Киев на консультации. Затем он посетит Москву. И потому что я хотел бы его увидеть его в Киеве, мне надо срочно улететь", – сказал Сайдик по итогам заседания ТКГ в понедельник в Минске.

Как сообщалось, Курц 16-17 января находится в Украине с рабочим визитом. Запланирована его встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Курц в начале января текущего года уже осуществил рабочий визит в Донецкую область.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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