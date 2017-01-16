Сайдик намерен встретиться с главой ОБСЕ в Киеве

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Мартин Сайдик намерен встретиться с председателем ОБСЕ, федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем в Киеве.

"Как вызнаете, он (Курц – Ред.) уже побывал в зоне конфликта на востоке Украины в начале января. Главным образом, интересуется гуманитарными проблемами. А сегодня он прилетает в Киев на консультации. Затем он посетит Москву. И потому что я хотел бы его увидеть его в Киеве, мне надо срочно улететь", – сказал Сайдик по итогам заседания ТКГ в понедельник в Минске.

Как сообщалось, Курц 16-17 января находится в Украине с рабочим визитом. Запланирована его встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Курц в начале января текущего года уже осуществил рабочий визит в Донецкую область.