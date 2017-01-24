СБУ забраковала списки Савченко по пленным
Правоохранители также утверждают, что сверка информации в опубликованных списках с данными Центра по освобождению заложников не проводилась
В Службе безопасности Украины заявляют, что информация в списках народного депутата Надежды Савченко, в которых указываются украинские пленные, не соответствуют действительности. Об этом говориться в заявлении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.
Сообщается, что сверка информации в опубликованных списках с данными Центра по освобождению заложников не проводилась.
"Предварительно проведенный СБУ анализ списков показал, что внесенные в них данные некорректны и являются такими, которые не соответствуют действительности. Сверки опубликованных списков с официальными данными Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших на Донбассе ни разу не осуществлялось", – заявили в СБУ.
Напомним, 10 января Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.
В свою очередь нардеп пояснила, зачем опубликовала списки. Нардеп считает, что так удастся избежать дальнейших спекуляций на тему обмена.
11 января сообщалось, что Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.
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