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Сегодня Рада решит дальнейшую судьбу Савченко – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7897/16_main.1484818397.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/16_tn.1484818397.jpg Политика Сегодня спикер парламента может вынести на рассмотрение в сессионный зал постановление об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне

Сегодня Рада решит дальнейшую судьбу Савченко – нардеп

Сегодня, 11:30

Сегодня спикер парламента может вынести на рассмотрение в сессионный зал постановление об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Верховная Рада сегодня рассмотрит постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из персонального состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом заявил народный депутат Иван Виннык.

"Думаю, что сегодня. Этот вопрос сейчас уже находится на решении у спикера Верховной Рады. Он получает повестку дня, ставит на голосование постановление и законопроекты", – сказал Виннык, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из персонального состава комитета по вопросам опасности и обороны.

Нардеп уверен, что в парламенте хватит голосов для принятия этого решения.

Виннык также пояснил, что согласно заключению комитета ВР по вопросам регламента отзыв членов комитета может быть осуществлен по личному заявлению нардепа, по представлению регламентного комитета и по инициативе спикера ВР.

"Если сегодня спикер ВР внесет профильное постановление от субъектов права законодательной инициативы на рассмотрение, если сессионный зал соберет 226 голосов, это будет более чем законно исключить, так же как и включали постановлением ее исключат", – уточнил нардеп.

Напомним, накануне профильный комитет ВР принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Савченко из комитета.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ относительно неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых главари "ДНР/ЛНР" хотят получить от украинской стороны. В списках указаны 524 человека.

Ранее СБУ предостерегла Савченко от такого поступка.

Советник председателя СБУ Тандит назвал некорректными списки, обнародованные Савченко.
16 января депутат заявила, что опубликовала откорректированные списки украинцев, которых незаконно удерживают боевики на Донбассе, а также лиц, выдачи которых требуют от Украины боевики.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.

После появления этой информации ряд политиков в Украине обвинил Савченко в государственной измене. Однако официально спецслужбы подобных обвинений в адрес нардепа не выдвигали.
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Источник:

УНН

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