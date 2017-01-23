Шкиряк о покушении на Геращенко: убийцы рассматривали несколько вариантов

Убийцы определились со взрывчаткой в последний момент, хотя изначально собирались другим методом "убрать" нардепа, заявил чиновник

Подготавливая убийство народного депутата Антона Геращенко, убийцы рассматривали несколько вариантов покушения на него. Об этом заявил в комментарии NewsOne советник главы МВД Зорян Шкиряк.

По его словам, сначала убийцы планировали расстрелять политика.

"Важно отметить, что потенциальные убийцы разрабатывали несколько вариантов ликвидаций народного депутата, в том числе и расстрел. Но в последнее время сошлись все же на применении взрывчатки", – сказал Шкиряк.

Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека, которые, по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.

Позже стало известно, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

В свою очередь сам Геращенко объяснил, за что его хотели убить. Он допустил, что покушение на его могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины.