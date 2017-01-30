Ситуация на Донбассе обеспокоила Меркель

Сегодня, 16:34

Немецкий лидер узнала об обострении конфликта на востоке Украины

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Резкое обострение ситуации на Донбассе вызвало обеспокоенность у канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

"За последние часы мы опять узнали, что режима прекращения огня практически нет, что опять гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает обеспокоенность", – сказала она.

Меркель отметила, что по данным ООН, в конфликте на Донбассе к этому моменту погибло около 10-ти тыс. человек.

"И мы должны сделать все на основе того, что мы имеем – а именно на основе Минских соглашений, – чтобы внедрять их в жизнь, хотя это и непросто. Мы верим в то, что "нормандская четверка", "нормандский формат" – это правильный путь. И мы будем его придерживаться в дальнейшем, несмотря на существующие преграды, чтобы добиться мира в Украине, политической стабильности и территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой", – сказала канцлер ФРГ.

Напомним, ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что воскресный бой за Авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов.

При этом, по его словам, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.

"Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из минометов, танков, пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию", – пояснил Мотузяник.

Как сообщалось, в результате обстрелов позиций ВСУ у Авдеевки погибли 6 военнослужащих.

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и на других участках Донецкого направления. В частности, под интенсивный минометный обстрел попали Троицкое, Зайцево, Верхнеторецкое и Опытное.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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