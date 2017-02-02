Следующей после Грузии безвизовый режим с ЕС получит Украина – депутат
Вице-спикер Верховной Рады поздравила грузин со знаменательным событием
Следующей после Грузии безвизовый режим с Евросоюзом получит Украина. Такое мнение в Facebook высказала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Очень рада за грузин! ЕП только что рекордным количеством голосов (более 500 "за") проголосовал за безвиз для Грузии, на практике это значит, что через 2-3 месяца безвиз уже заработает. Поздравляем, друзья! Следующая – Украина", – написала Геращенко.
Ранее Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для Грузии. Следующим шагом является формальное принятие решения Европейским советом.
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