Следующей после Грузии безвизовый режим с ЕС получит Украина – депутат

Следующей после Грузии безвизовый режим с Евросоюзом получит Украина. Такое мнение в Facebook высказала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Очень рада за грузин! ЕП только что рекордным количеством голосов (более 500 "за") проголосовал за безвиз для Грузии, на практике это значит, что через 2-3 месяца безвиз уже заработает. Поздравляем, друзья! Следующая – Украина", – написала Геращенко.

Ранее Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для Грузии. Следующим шагом является формальное принятие решения Европейским советом.