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Следующий год станет переломным в освобождении Донбасса – Турчинов http://www.segodnya.ua/img/article/7835/59_main.1482843005.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/59_tn.1482843005.jpg Политика По его словам, метр за метром украинские войска начинают освобождать оккупированную территорию

Следующий год станет переломным в освобождении Донбасса – Турчинов

Вчера, 14:44

По его словам, метр за метром украинские войска начинают освобождать оккупированную территорию

Турчинов. Фото: AFP
Турчинов. Фото: AFP

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса. Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", – подчеркнул Турчинов.

"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", – заявил Турчинов.

В связи с этим он подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию". "И я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе", – подчеркнул Турчинов.

Напомним, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Минские соглашения не будут полностью реализованы, и отмечает, что для решения конфликта на Донбассе необходимо расширение Нормандского формата.
россия, Украина, Турчинов, Донбасс, окупация

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Источник:

УНИАН

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