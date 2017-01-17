Смена президента Европарламента не повлияет на украинский безвиз – нардеп

Оба вероятных кандидата на должность нового президента Европейского парламента не один раз посещали Украину и представляют две самые большие политические группы, которые поддерживают предоставление безвизового режима Украине.

Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил экс-вице премьер по вопросам евроинтеграции, нардеп от "Батькивщины" Григорий Немыря.

"Могу сказать, что я хорошо знаком с одним из кандидатов Пителлой и другим кандидатом Таяни. Они представляют две самые большие политические группы в Европарламенте. В частности, Таяни представляет группу Европейской народной партии. Независимо от того, кто будет избран, вероятно, будет кто-то из этих двух, и группа, которую возглавляет Пителла, это группа "социалистов", и группа "европейских народников", поддерживают Украину, поддерживают скорейшее предоставление Украине безвизового режима. Единственное, на что стоит обратить внимание, – на вопрос так называемого баланса в распределении руководящих должностей в интституциях ЕС. Существовала такая договоренность, поскольку Европейская народная партия победила на выборах в Европарламент, даже был подписан документ, по которому президент ЕП Мартин Шульц добывает половину своего срока и потом его должен заменить представитель Европейской народной партии. Но в политике есть такое правило – никогда не говори никогда. И в этом смысле есть определенные движения сейчас, чтобы пересмотреть это соглашение. Свидетельством этого является выдвижение не только кандидатуры Пителлы, но и либеральные демократы и консерваторы принимают участие в этих выборах. Подводя итог, и Таяни, и Пителла не один раз приезжали в Украину, и в любом случае это не повлияет негативно на перспективу предоставления Украине безвизового режима", – считает Немыря.

На вопрос "Сегодня.ua" о том, когда же Европарламент, наконец, проголосует предоставление Украине безвизового режима, нардеп сказал, что нет никаких технических препятствий. "Страна выполнила все необходимые условия, парламент в свое время еще первым выполнил эти условия. Основные препятствия политические. Они связаны с тем, что в этом году в ряде стран ЕС, в частности это начинается с Нидерландов, потом Франция и Германия, должны состояться парламентские и президентские выборы. Поскольку настроения в середине многих стран ЕС сейчас интровертные, они не побуждают к выбору чересчур открытых политиков в частности тех, которые слишком открыты по поводу внешних границ ЕС, безусловно, это влияет на расчеты, тактическую линию поведения, и месседжи ведущих партий. Я надеюсь, что раньше или позже безвизовый режим будет получен. Но момент, когда безвизовый режим будет получен, много в чем будет обесценен из-за введения механизма приостановки безвизового режима. Он еще ни разу не применялся, и мы не знаем, не будет ли он использован как такой предохранитель с точки зрения политических расчетов", – подытожил Григорий Немыря.

Напомним, сегодня Европейский парламент должен избрать своего президента после решения действующего президента Мартина Шульца оставить свою должность в пользу карьеры в немецкой политике. Голосование будет тайным. В отличие от предыдущих случаев между ЕНП и "Социалистами и Демократами" нет согласия, чтобы поддержать единого кандидата. Всего на должность претендуют восемь кандидатов, которые представляют все политические группы.