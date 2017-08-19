Советник Порошенко указал на превращение России в часть "оси зла"

Появление РФ в одном ряду с Ираном и КНДР дает понимание, какой ее видят сегодня политики в США

Директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин считает, что подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР официально закрепляет наличие врагов у США.

Об этом Горбулин пишет в своей статье для издания "Зеркало недели".

"Фактически речь идет о своеобразной "Оси зла", на борьбу с которой теперь и должны быть направлены усилия США. Иран, Россия и Северная Корея — новый коллективный противник свободного мира, деструктивные действия которого нужно сдерживать и тщательно отслеживать", – отметил он.

По его словам, появление РФ в одном ряду с Ираном и КНДР дает четкое понимание, какой ее видят сегодня американские политики: авторитарным государством, где права человека являются пустым звуком, а милитаризм и реваншизм выступают в роли основ политики страны.

Горбулин пишет, что в 1980-х годах политику США по отношению к СССР начал резко менять президент Рональд Рейган, а на данный момент эту роль взял на себя Конгресс, где возник двухпартийный консенсус касательно политику в отношении России.

"Двупартийный консенсус, складывающийся вокруг политики США по отношению к России, удивителен по многим причинам. Но что важно — подобное единство действий американских законодателей, вынужденных постоянно подтверждать свой статус на выборах, говорит о том, что они четко понимают, какую политику их избиратель поддержит, а какую — нет. То есть если в 80-е можно было говорить о "Рейгане против Империи Зла", то сегодня мы имеем "Коллективного Рейгана против Оси зла", – отметил он.

Напомним, 27 июля Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже этот закон подписал президент Дональд Трамп.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин не допустит, чтобы новый пакет ограничительных мер США в отношении России коснулся европейских компаний.