Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
США подтвердили визит Байдена в Украину 15-18 января http://www.segodnya.ua/img/article/7878/33_main.1484261563.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/33_tn.1484261563.jpg Политика В Украине вице-президент проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

США подтвердили визит Байдена в Украину 15-18 января

Сегодня, 01:48

В Украине вице-президент проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Джо Байден. Фото: AFP
Джо Байден. Фото: AFP

В США подтвердили, что 15-18 января вице-президент США Джо Байден посетит Украину и Всемирный экономический форум в Давосе. Заявление Белого дома опубликовало посольство Соединенных Штатов в Киеве, – передает 112.ua.

"В Украине вице-президент проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Поездка вице-президента в Украину подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко решил не посещать украинский ланч Пинчука в Давосе.

В форуме в Давосе решили не принимать участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.
США, Порошенко, Джо Байден

Вы сейчас просматриваете новость "США подтвердили визит Байдена в Украину 15-18 января". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы

Порошенко подал в Раду неотложный законопроект. Фото: president.gov.ua

Порошенко подал в Раду неотложный законопроект о допуске иностранных военных в Украину

Вчера, 18:20

Предполагается, что иностранные военные подразделения могут допускаться в Украину для участия в учениях

Политика

Джо Байден. Фото AFP

"Байден – один из самых больших друзей Украины", - Рябчин

Вчера, 15:26

Возможно, вице-президент США Джо Байден привезет в Киев "финальные переходные месседжи" для Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.