США подтвердили визит Байдена в Украину 15-18 января

В Украине вице-президент проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В США подтвердили, что 15-18 января вице-президент США Джо Байден посетит Украину и Всемирный экономический форум в Давосе. Заявление Белого дома опубликовало посольство Соединенных Штатов в Киеве, – передает 112.ua.

"В Украине вице-президент проведет двусторонние встречи с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Поездка вице-президента в Украину подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко решил не посещать украинский ланч Пинчука в Давосе.

В форуме в Давосе решили не принимать участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.