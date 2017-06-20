Стали известны планы Порошенко после визита в США

Сегодня, 10:15

Сегодня последний день пребывания президента на американской земле в рамках государственного визита

Петр Порошенко отправится в Брюссель. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко отправится в Брюссель. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко после визита в США намерен отправиться в Брюссель (Бельгия) и принять участие в передаче ратификационных грамот по Соглашению об ассоциации. Об этом он сказал во время общения с украинской общиной на американской земле, передают "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что рассчитывает на полное вступление в силу ассоциации Украины с ЕС с 1 сентября нынешнего года.

"Прямо из Вашингтона я лечу в Брюссель для того, чтобы принять участие в передаче ратификационных грамот, которые подписаны Его Величеством королем Нидерландов. И это последняя страна, которая завершает процесс ратификации, и Украина, с 1 сентября, имеет высокую честь, что Соглашение об ассоциации вступит в силу", – сказал Порошенко.

Он добавил, что Россия осуществляла большие препятствия на этом пути, для того чтобы ратификация этого документа не состоялась.

"Преодолели огромное сопротивление, которое Россия пыталась осуществить, чтобы не дать возможности ратифицировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом", – добавил глава государства.

Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля. После того, как ратификационные грамоты подписывает король Нидерландов, их отправляют в Брюссель.

9 июня Король Нидерландов Виллем-Александр подписал закон, принятый парламентом, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
Россия, США, брюссель, ЕС, Порошенко, ратификация, соглашение об ассоциации

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