Стало известно, о чем говорили Порошенко и Тиллерсон

Сегодня, 09:48

Американский дипломат высказал позицию американцев относительно конфликта в Украине

Порошенко и Тиллерсон поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Тиллерсон поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном перед визитом американского дипломата в Москву, во время которых обсудили ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Тиллерсон заверил Порошенко, что США не отступают от своей позиции по Украине и поддерживают нерушимость ее границ, которые временно нарушила Россия. Кроме того, он заверил в приверженности американцев к Минским соглашениям, которые, как он уточнил, должны выполняться, в частности настаивает на перемирии на Донбассе.

Он отметил, что Белый дом не допустит пакетных договоренностей по разрешению конфликтов в Украине и Сирии.

В свою очередь Порошенко поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма.

Президент также подчеркнул, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации после визита Рекса Тиллерсона в Москву.

Напомним, вчера Рэкс Тиллерсон прибыл в Москву с официальным визитом для проведения встреч с представителями российской власти, в частности сегодня, 12 апреля, должна состояться его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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