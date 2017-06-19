Стець назвал имя своего сменщика на посту главы Мининформполитики

Эмине Джепарова на сегодняшний день является первым заместителем министра информационной политики

Следующим министром информационной политики может стать Эмине Джепарова. Об этом сказал министр информационной политики Украины Юрий Стець передает "РБК-Украина".

"Я считаю, что следующим министром информационной политики должна стать Эмине Джепарова",- сказал Стець, и добавил, что обсуждал это с парламентской коалицией. Стець также заявил, что ушел в отставку по состоянию здоровья.

"Причина моей отставки – это состояние здоровья. Не ищите каких-то конспирологических версий, их просто не существует",- сказал министр.

Отметим, что Эмине Джепарова на сегодняшний день является первым заместителем министра информационной политики.

Напомним, 31 мая Стець заявил об уходе в отставку с должности главы Мининформполитики по состоянию здоровья. Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.