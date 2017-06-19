Стець назвал имя своего сменщика на посту главы Мининформполитики

Сегодня, 16:07

Эмине Джепарова на сегодняшний день является первым заместителем министра информационной политики

Эмине Джепарова. Фото: mip.gov.ua
Эмине Джепарова. Фото: mip.gov.ua

Следующим министром информационной политики может стать Эмине Джепарова. Об этом сказал министр информационной политики Украины Юрий Стець передает "РБК-Украина".

"Я считаю, что следующим министром информационной политики должна стать Эмине Джепарова",- сказал Стець, и добавил, что обсуждал это с парламентской коалицией. Стець также заявил, что ушел в отставку по состоянию здоровья.

"Причина моей отставки – это состояние здоровья. Не ищите каких-то конспирологических версий, их просто не существует",- сказал министр.

Отметим, что Эмине Джепарова на сегодняшний день является первым заместителем министра информационной политики.

Напомним, 31 мая Стець заявил об уходе в отставку с должности главы Мининформполитики по состоянию здоровья. Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Украина, стець, мининформполитики

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