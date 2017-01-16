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Суд над Ефремовым начался в закрытом режиме, журналистов не пускают http://www.segodnya.ua/img/article/7887/34_main.1484579343.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/34_tn.1484579343.jpg Политика По данным СМИ, адвокаты экс-депутата не явились на заседание

Суд над Ефремовым начался в закрытом режиме, журналистов не пускают

Сегодня, 17:08

По данным СМИ, адвокаты экс-депутата не явились на заседание

Александр Ефремов. Фото: из открытых источников
Александр Ефремов. Фото: из открытых источников

Судебное заседание по уголовному производству против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова проходит в закрытом режиме в Старобельском районном суде, передает ЛІГА.net.

Журналистов не пустили на заседание суда.

По информации издания, адвокаты Ефремова не явились на заседание.

"Ему был предоставлен бесплатный адвокат", – сказал источник.

Как сообщалось, обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд. Уголовное производство против экс-депутата должен рассматривать Старобельский районный суд Луганской области. 13 января Ефремова конвоировали в Луганскую область.

Напомним, 30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.
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