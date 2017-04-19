Суд ООН огласит первое решение в деле Украины против России

Сегодня, 08:54

Заседание будет публичным и пройдет в Гааге днем

Международный Суд ООН. Фото: AFP
Международный Суд ООН. Фото: AFP

Сегодня Международный Суд ООН в Гааге огласит первое решение в процессе, начатом по жалобе Украины против Российской Федерации, передает "Укринформ".

"Публичное заседание будет проходить в 15:00 (16:00 по киевскому времени – Ред.) во Дворце мира в Гааге, в ходе которого судья Ронни Абрахам, Председатель Суда, прочитает решение суда", – говорится в документе, распространенном Судом.

Речь идет об иске, который 16 января МИД Украины подало в Международный суд ООН в Гааге по поводу нарушения РФ Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ООН, суд ООН, международный суд

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