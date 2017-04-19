Суд ООН огласит первое решение в деле Украины против России

Заседание будет публичным и пройдет в Гааге днем

Сегодня Международный Суд ООН в Гааге огласит первое решение в процессе, начатом по жалобе Украины против Российской Федерации, передает "Укринформ".

"Публичное заседание будет проходить в 15:00 (16:00 по киевскому времени – Ред.) во Дворце мира в Гааге, в ходе которого судья Ронни Абрахам, Председатель Суда, прочитает решение суда", – говорится в документе, распространенном Судом.

Речь идет об иске, который 16 января МИД Украины подало в Международный суд ООН в Гааге по поводу нарушения РФ Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.