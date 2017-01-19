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Суд ООН в Гааге опубликовал полный текст иска Украины против России http://www.segodnya.ua/img/article/7899/67_main.1484855677.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/67_tn.1484855677.jpg Политика   В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 

Суд ООН в Гааге опубликовал полный текст иска Украины против России

Сегодня, 21:54

 

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 

Украина подала иск против России в Международный суд ООН
Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Международный суд ООН обнародовал полный текст исковых требований Украины к Российской Федерации

С полным текстом иска против РФ можно ознакомиться на сайте суда ООН.

Как известно, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.

В иске Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.

Кроме того, в документе говорится, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нероссийских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерации в течение рассмотрения дела Судом по существу.
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Источник:

УНИАН

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