Суд перенес рассмотрение иска Шокина к президенту и Раде на 20 апреля

Бывший генпрокурор проигнорировал судебное заседание по поводу возобновления в должности

Высший административный суд Украины перенес рассмотрение иска экс-генпрокурора Виктора Шокина по поводу восстановления в его должности из-за неявки самого истца.

Шокин и его представитель не уведомили суд о причине отсутствия на заседании.

Суд заслушал мнения сторон и решил перенести рассмотрение иска на 20 апреля.

Как сообщалось, 10 апреля Высший административный суд рассмотрит иск экс-генпрокурора Виктора Шокина, который настаивает на противоправности своего увольнения с должности. Исковое заявление Шокина было зарегистрировано в ВАСУ 13 марта.

Напомним, 29 марта прошлого года Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом Украины Виктора Шокина с должности генпрокурора.