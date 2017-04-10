Суд перенес рассмотрение иска Шокина к президенту и Раде на 20 апреля

Вчера, 18:35

Бывший генпрокурор проигнорировал судебное заседание по поводу возобновления в должности 

Виктор Шокин. Фото: politeka.net
Виктор Шокин. Фото: politeka.net

Высший административный суд Украины перенес рассмотрение иска экс-генпрокурора Виктора Шокина по поводу восстановления в его должности из-за неявки самого истца.

Шокин и его представитель не уведомили суд о причине отсутствия на заседании.

Суд заслушал мнения сторон и решил перенести рассмотрение иска на 20 апреля.

Как сообщалось, 10 апреля Высший административный суд рассмотрит иск экс-генпрокурора Виктора Шокина, который настаивает на противоправности своего увольнения с должности. Исковое заявление Шокина было зарегистрировано в ВАСУ 13 марта.

Напомним, 29 марта прошлого года Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом Украины Виктора Шокина с должности генпрокурора.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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