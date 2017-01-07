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Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по делу о похищении архиепископа УПЦ – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7862/34_main.1483812380.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/34_tn.1483812380.jpg Политика Решения приняты с целью доставить экс-чиновников в суд для участия в рассмотрении ходатайств о применении мер пресечения в виде содержания под стражей

Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по делу о похищении архиепископа УПЦ – СМИ

Сегодня, 20:05

Решения приняты с целью доставить экс-чиновников в суд для участия в рассмотрении ходатайств о применении мер пресечения в виде содержания под стражей

Суд дал разрешение на задержание Януковича, Захарченко и Коряка по производству об организации похищения архиепископа УПЦ МП. Фото: kievvlast.com.ua
Суд дал разрешение на задержание Януковича, Захарченко и Коряка по производству об организации похищения архиепископа УПЦ МП. Фото: kievvlast.com.ua

Печерский районный суд Киева разрешил задержать беглого президента Виктора Януковича, бывших министра внутренних дел Виталия Захарченко и начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Коряка по делу об организации похищения архиепископа Александра Драбинко – помощника настоятеля УПЦ Владимира Сабодана. Об этом говорится в определениях Печерского райсуда Киева от 3 января 2017 года, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНИАН.

Как отмечается в документах, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству от 21.05.2014 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, по факту превышения служебных полномочий тремя бывшими высокопоставленными чиновниками, а также еще двумя лицами при незаконном лишении свободы личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ Владимира.

Согласно определениям, решения приняты с целью привода трех экс-чиновников в суд для участия в рассмотрении ходатайств о применении мер пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, по данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставила митрополита Владимира добровольно отказаться от исполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ более лояльного к действующей власти лица.
Янукович, МВД, похищение, захарченко, упц мп, драбинко

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