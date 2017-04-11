Судебная реформа в Украине откладывается – БПП

Вчера, 18:59

По словам Алексеева, четыре месяца работы прошли зря и впустую потеряны, нужно переносить законопроект на следующую сессию

Верховная Рада провалила голосование. Фото: архив
Верховная Рада провалила голосование. Фото: архив. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Верховная Рада сможет вновь рассмотреть законопроект о Конституционном суде не ранее осени, реформа правосудия в части деятельности КС откладывается, заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

"Четыре месяца работы прошли зря и впустую потеряны, нужно переносить (законопроект – Ред.) на следующую сессию. Оттянули эту реформу минимум на полгода", – сказал он журналистам во вторник в Киеве после того, как Верховная Рада отклонила законопроект о Конституционном суде во время рассмотрения его во втором чтении.

Ранее в этот день Верховная Рада Украины отклонила законопроект "О Конституционном суде Украины" (№5336-1), который рассматривался во вторник во втором чтении.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий четыре раза ставил этот документ на голосование для направления его в комитет на повторное второе чтение, но депутатам так и не хватило голосов для принятия этого решения.
Верховная Рада, конституционный суд, судебная реформа, БПП

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