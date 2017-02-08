Сыроид объяснила, как Россия хочет избежать ответственности за оккупацию Донбасса

С самого начала оккупации Донбасса Россия готовила два сценария, по которым она может избежать ответственности за все свои преступления. Такое мнение высказала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид в программе "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 Канале.

"Изначально в России был троякий интерес к оккупации Донбасса. Прежде всего это закрепить свое влияние на Украину из-за оккупации Донбасса, то есть иметь такой инструмент постоянного качания Украины и зацементировать свое присутствие. Второе, зацементировать также, что это внутренний конфликт, то есть гарантировать, что никто не будет видеть их присутствия. И последнее, безусловно избежать ответственности за оккупацию Донбасса. Если взять Минские договоренности, это именно является одним из вариантов реализации этого сценария, так как Минские договоренности говорили о выборах под оккупацию, а это означает именно выборы российских представителей — вот эта гарантия воздействия. Что касается особого статуса, утверждать можно аналогично. Самое главное, что Россия в Минских договоренностях выступает как миротворец, то есть на Донбассе нет внешней оккупации, а есть только внутренний конфликт", — сказала она.

Правда, по словам политика, это не единственный сценарий, который был запланирован.

"Второй сценарий, который я считаю большей угрозой, чем сценарий Минск. Здесь речь идет о той фальшивой, так называемой реинтеграции, потому что речь идет не об истинной реинтеграции, а на самом деле о колонизации. То есть Россия, которая отрицает свое присутствие на Донбассе и утверждает, что там воюют только шахтеры и трактористы, уже сейчас через свои медиа рассматривает возможность прекращения поддержки террористов Донбасса, и Украина может туда зайти и там будет установлен мир", — подчеркнула политик.

Поэтому, по ее мнению, существует угроза, что Россия в таких условиях полностью избежит ответственности за все.