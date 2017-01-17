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Сыроид пояснила, почему отказалась от завтрака Пинчука в Давосе http://www.segodnya.ua/img/article/7890/4_main.1484653595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/4_tn.1484653595.jpg Политика Приглашения на украинский завтрак в Давосе Сыроид получала ежегодно, и в этом году тоже

Сыроид пояснила, почему отказалась от завтрака Пинчука в Давосе

Сегодня, 13:45

Приглашения на украинский завтрак в Давосе Сыроид получала ежегодно, и в этом году тоже

Вице-спикер Оксана Сыроид
Вице-спикер Оксана Сыроид

Член депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с США, вице-спикер ВР Оксана Сыроид считает статью бизнесмена Виктора Пинчука в The Wall Street Journal отображающей российские интересы.

Такое мнение вице-спикер высказала в комментарии "Сегодня.ua", отвечая на вопрос о том, посетит ли  она украинский завтрак в Давосе, который организовывает Пинчук.

"Наверное, было иллюзорно ожидать, что господин Пинчук будет отстаивать украинские государственные интересы. Из-за этого я для себя принимала решение и в предыдущие годы не принимать участие в завтраке в Давосе, хотя такие приглашения я получала ежегодно, и в этом году тоже. Я делала это непублично, потому что знала, что это просто неправильно. Я понимала, что он, к сожалению, не может быть представителем украинских государственных интересов", – сказала вице-спикер.

По ее мнению, статья Пинчука в The Wall Street Journal созвучна и недавним предложениям Генри Киссинджера - возможного будущего советника новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Если посмотреть на российские темники, с которыми я также имею возможность знакомиться через разного рода информацию, которую мне приносят… То, о чем говорил Киссинджер, который недавно советовал Трампу, и то, о чем в свей статье говорит господин Пинчук – одни и те же вещи. Просто сказаны другими словами. И суть их состоит в том, что Украина должна отказаться от, фактически, не евроинтеграции, а от идентичности. Когда мы говорим о евроинтеграции, идет речь не о политическом договоре. Идет речь об идентичности. И украинцы выбрали эту европейскую идентичность, и они не могут от нее отказаться. Или когда нам предлагают согласиться с аннексией Крыма и на условиях России вернуть Крым, это же сейчас то, что предлагает Киссинджер и господин Пинчук. Прошу прощения, но это торговля территориями. То есть давайте одно заберем, а другое отдадим. Я не собираюсь торговать своими территориями. И если для России они имеют разный статус, России нужен Крым и не нужен Донбасс, то для меня это одинаковые территории – это территории, оккупированные и нужно возвращать и те, и другие. И если сегодня господин Пинчук рассказывает о том, что там живут такие же люди, и мы должны их принять со всем российским присутствием, я прошу прощения, а в Крыму не те же люди? Там какие-то другие? И это все сценарий России и нужно это понимать и просто предложить свои сценарии", – подытожила Оксана Сыроид.

Напомним, украинская делегация во главе с Петром Порошенко отказалась принимать участие в неофициальном украинском завтраке, который проводится в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. В статье в The Wall Street Journal Виктор Пинчук предположил, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
россия, Крым, Донбасс, Давос, пинчук, сыроид

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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