Тиллерсон: США ценят стойкость Украины перед развязанным Россией военным конфликтом на Донбассе

Вчера, 21:36

Госсекретарь надеется, что следующий год принесет Украине мир

Рекс Тиллерсон в Киеве. Фото: AFP
Рекс Тиллерсон в Киеве. Фото: AFP

США ценят стойкость Украины перед лицом развязанного Россией военного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма. Об этом говорится в обращении госсекретаря США Рекса Тиллерсона к Дню Независимости Украины, опубликованном на сайте Госдепа, передает телеканал "112 Украина".

"Мы глубоко ценим дружбу, которую мы развили за 25 лет дипломатических отношений. Мы высоко ценим ваше упорство перед лицом серьезных проблем, в том числе в конфликте под руководством России на Донбассе, и оккупации Россией, и попытке аннексии Крыма. Несмотря на трудности, которые вы испытали, народ Украины проявил ожесточенную решимость создавать экономические возможности, бороться с коррупцией и укреплять свои демократические институты", – заявил Тиллерсон.

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Госсекретарь заверил, что США гордятся партнерством с Украиной и твердо поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность.

"Соединенные Штаты гордятся тем, что были партнером на пути Украины, и мы по-прежнему непоколебимы в нашей поддержке суверенитета, территориальной целостности и демократии. Пусть следующий год принесет мир, процветание и прогресс для народа Украины", – подчеркнул Тиллерсон.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис и его украинский коллега Степан Полторак обсудили реформирование украинской армии в условиях российский агрессии.
США, Украина, день независимости, госсекретарь, Тиллерсон
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