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Тиллерсон выступил за поставку Украине летального оружия http://www.segodnya.ua/img/article/7874/36_main.1484168882.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/36_tn.1484168882.jpg Политика Тиллерсон отметил, что для принятия подобного решения провел бы совещание с советом национальной безопасности при участии других ведомств

Тиллерсон выступил за поставку Украине летального оружия

Сегодня, 23:07

Тиллерсон отметил, что для принятия подобного решения провел бы совещание с советом национальной безопасности при участии других ведомств

Рекс Тиллерсон. Фото: AFP
Рекс Тиллерсон. Фото: AFP

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе, – сообщает Газета.ру.

"Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", — сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос, Тиллерсон отметил, что для принятия подобного решения провел бы совещание с советом национальной безопасности при участии других ведомств, однако подтвердил, что поддержал бы подобное решение.

Ранее Тиллерсон заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины.
США, летальное оружие, Тиллерсон, Рекс Тиллерсон

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