Тиллерсон выступил за поставку Украине летального оружия

Тиллерсон отметил, что для принятия подобного решения провел бы совещание с советом национальной безопасности при участии других ведомств

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе, – сообщает Газета.ру.

"Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", — сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос, Тиллерсон отметил, что для принятия подобного решения провел бы совещание с советом национальной безопасности при участии других ведомств, однако подтвердил, что поддержал бы подобное решение.

Ранее Тиллерсон заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины.