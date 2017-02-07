Тимошенко заявила, что Трамп четко понимает происходящее в Украине

Сегодня, 02:29

Тимошенко рассказала подробности короткой встречи с Трампом

Юлия Тимошенко, фото 112.ua
Юлия Тимошенко, фото 112.ua

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко отмечает, что президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит в Украине, в частности, ситуацию на Донбассе, и заверил в поддержке со своей стороны.

"Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины", – сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером, рассказывая о своей поездке в США.

Тимошенко указала, что через несколько дней будет заявление официального представителя США в ООН, что с РФ не будут сняты санкции, пока Украине не будет возвращен Крым. "Даже речь идет не о том, что происходит на Донбассе, а даже глубже, что санкции не будут сняты, пока Украине не будет возвращен Крым", – подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" отметила, что на встречах с представителями американской правящей элиты делегация партии обращалась с предложением усилить санкции в отношении России. "Потому что если за три года эти санкции не заставили отступить, это означает, что абсолютно необходимо их усиление", – пояснила она.

"Мы просили, наконец, выполнить те гарантии, которые предоставлялись Будапештским меморандумом, и дать Украине оборонительное вооружение, чтобы это не было просто одностороннее убийство, чтобы у нас была возможность создать современную боеспособную армию", – добавила Тимошенко.

Напомним, ранее Белый дом отказался комментировать встречу, однако пояснил, что Президент и бывший премьер-министр Украины имели короткую неформальную встречу, а США до сих пор обеспокоены насилием на востоке Украины.

Напомним, в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН подтвердила позицию новой администрации США относительно российской агрессии.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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