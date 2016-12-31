ТОП-10 законов 2016 года

Парламентарии приняли целый ряд документов, которые будут иметь значительное влияние на политическую и экономическую ситуацию в стране

В 2016 году продуктивность Верховной Рады была значительно ниже, чем в предыдущем году. Как сообщили в Комитете избирателей Украины, всего в 2016 году Верховная Рада приняла 160 законов – и это вдвое меньше, чем в 2015 году, когда эта цифра составила 350. Как отмечается, это является наиболее низким показателем за последние 10 лет.

Тем не менее, парламентарии приняли целый ряд документов, которые будут иметь значительное влияние на политическую и экономическую ситуацию в стране в 2017 году.

Журналисты Сегодня.ua составили ТОП-10 наиболее значимых для украинцев законов, принятых в 2016 год.

10-е место. Запрет на книги из РФ

31 декабря вступил в силу законопроект №5114, который запрещает ввоз в Украину печатной продукции антиукраинского содержания, которая пропагандирует силовые структуры России, посягающие на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Запрет не касается издательской продукции, ввозимой в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

9-место. Музыкальные квоты

8 ноября 2016 года, вступил в силу закон от 16 июня 2016 г. №1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций". В законе устанавливаются квоты для украиноязычного контента на радио и ТВ. Ранее действовала норма о том, что не менее 50% аудиовизуального продукта должно быть украинского производства. То есть половину радиоэфира могли занимать песни украинских артистов, пусть и на русском языке.

Теперь же это требование дополнили – не менее 35% суточного контента музыки на радио должно звучать именно на украинском языке. Причем не ночью, а в прайм-тайм, с 7:00 до 22:00.

По подсчетам экспертов, на государственном языке отныне будет звучать каждая третья песня радиоэфира. Также не менее 60% новостей и других разговорных программ должны выходить на радио на украинском языке.

8-е место. Борьба с пиратами

23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №3081-д "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Этот документ предусматривает изменения в части защиты авторского права или смежных прав с использованием сети интернет, а также прописывает порядок прекращения таких нарушений.

И хотя президент Украины Петр Порошенко воспользовался правом вето и вернул документ на доработку в Верховную Раду, ресурс Ex.ua, один из крупнейших на отечественном рынке файлообмена, неоднократно обвиняемый в распространении пиратской кинопродукции, назвал закон №3081-д одной из основных причин, по которым ресурс принял решение о прекращении своей работы.

7-е место. Снижение пошлин на авто

31 мая Верховная Рада приняла законопроект №3251 о снижении ставок акцизного сбора. Документ. Согласно тексту принятого документа, сниженные ставки акциза начнут действовать с 1 августа 2016 года. Украинцы смогут до 31 декабря 2018 года завезти автомобиль не старше 2010 года выпуска и растаможить по сниженным ставкам акциза.

6- место. Призыв

23 февраля Верховная Рада приняла Закон № 4020 "О внесении изменения в статью 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно призыва граждан Украины на срочную военную службу". Как отмечается. Этот документ дает возможность президенту оперативно объявлять призыв в армию.

5-место. Гарантия вкладов в Приватбанке

20 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5553 "Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения государством вкладов физических лиц", поданный президентом Петром Порошенко как неотложный.

Документ предоставляет дополнительные гарантии для вкладчиков национализированного "Привата", а заодно и для государственного Укрэксимбанка. У вкладчиков Ощадбанка такие гарантии уже были. В частности, законопроект предусматривает государственные гарантии по вкладам физлиц в госбанках на сумму более 200 тыс. грн. То есть, согласно этому законопроекту, госгарантии для вкладчиков банков со 100%-ной государственной долей сохраняются на полную сумму вкладов.

4-е место. Повышение минималки до 3200 грн

6 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Этот документ позволяет правительству повысить с 1 января 2017 года минимальную зарплату в Украине до 3200 грн.

3-е место. Электронное декларирование

16 марта президент Петр Порошенко подписал закон №3755 относительно особенностей представления должностными лицами деклараций о доходах и расходах. 30 октября истек последний день, когда чиновники и народные депутаты должны были подать свои электронные декларации о доходах. Как сообщили в Нацагенстве по противодействию коррупции, по состоянию на 00-00 31 октября в Реестр было внесено 118 135 е-документов, из них ежегодных деклараций – 103 046.

2-е место. Поправки в Конституцию по части правосудия

30 сентября вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия. Теперь вопросы назначения и перевода судей, а также снятия с них неприкосновенности для привлечения к ответственности находятся в компетенции Высшего совета правосудия (раньше всем этим заведовал парламент). Иммунитет судей ограничили до функционального, а на уровне Конституции прописали основания для увольнения судей. И, наверняка, самое главное – этими поправками в Конституцию прокуратуру лишили функции общего надзора, оставив за ней лишь право поддержки гособвинения в суде.

1-е место. Бюджет

21 декабря в 4:53 народные депутаты приняли государственный бюджет на 2017 год.