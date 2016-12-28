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ТОП-5 приоритетов Кабмина до 2020 года: Гройсман рассказал о планах http://www.segodnya.ua/img/article/7838/58_main.1482919324.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/58_tn.1482919324.jpg Политика Правительство определило для себя главные направления, в которых Украина нуждается в первую очередь 

ТОП-5 приоритетов Кабмина до 2020 года: Гройсман рассказал о планах

Сегодня, 12:03

Правительство определило для себя главные направления, в которых Украина нуждается в первую очередь 

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua
Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

Кабинет министров имеет план развития Украины до 2020 года, в котором указаны главные пять приоритетов правительства. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Грйосман на заседании правительства, передает NewsOne.

По его словам, главными направлениями, которыми будет заниматься правительство, экономический рост, организация надлежащего государственного управления, развитие человеческих ресурсов в стране, вопросы обороны и безопасности, а также социальная программа.

"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власти была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", – сказал Гройсман.

Также Владимир Гройсман назвал главные приоритеты бюджета на 2017 год. В следующем году особое внимание будет уделено повышению уровня жизни украинцев.
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