ТОП-5 приоритетов Кабмина до 2020 года: Гройсман рассказал о планах

Правительство определило для себя главные направления, в которых Украина нуждается в первую очередь

Кабинет министров имеет план развития Украины до 2020 года, в котором указаны главные пять приоритетов правительства. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Грйосман на заседании правительства, передает NewsOne.

По его словам, главными направлениями, которыми будет заниматься правительство, экономический рост, организация надлежащего государственного управления, развитие человеческих ресурсов в стране, вопросы обороны и безопасности, а также социальная программа.

"Этот план предусматривает, что конкретно мы сделаем в экономике, чтобы она росла, как будет улучшено управление в нашей стране, чтобы на каждом уровне власти была более профессиональной, что мы будем делать в сфере безопасности и обороны, как будем развивать человеческий капитал и как мы будем предоставлять сервис, чтобы люди чувствовали как они живут, как мы будем повышать социальные стандарты и прочее", – сказал Гройсман.

Также Владимир Гройсман назвал главные приоритеты бюджета на 2017 год. В следующем году особое внимание будет уделено повышению уровня жизни украинцев.