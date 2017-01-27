Топ новых скандальных законопроектов, которые могут изменить жизнь украинцев

Сегодня, 08:14

Власти хотят запретить хостелы, скостить срок годности водительских прав и штрафовать за не тот язык

Топ новых скандальных законопроектов, которые могут изменить жизнь украинцев
Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

Украину сотрясли несколько скандалов, связанных с инициативами и законопроектами. "Сегодня" проанализировала самые громкие.

ЯЗЫК И АВТО. На днях в Раде зарегистрировали сразу три законопроекта, которые касаются украинского языка и содержат, мягко говоря, спорные нормы. Законодатели хотят сделать украинский обязательным для использования в СМИ. При этом теле- и радиопередачи на других языках должны будут дублироваться на украинском. За нарушение — штраф 8,5 тыс. грн. Особый резонанс вызвала норма о языковых инспекторах, которые должны будут следить за исполнением закона. Эхо скандала докатилось до ЕС, и в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, высказав обеспокоенность возможностью принятия этого законопроекта. Издатели же показывают статистику продаж — украиноязычные издания сильно уступают в спросе русскоязычным. Либо государство одновременно с принятием закона должно гарантировать выделение госдотаций на выпуск прессы на украинском, либо это решение приведет к развалу отрасли.

Еще одним скандалом стали протесты автовладельцев — 24 января активисты перекрыли дороги, ведущие в столицу, требуя изменить Таможенный кодекс. Речь идет о законопроекте, который упрощает ввоз в Украину иностранных машин по упрощенной "растаможке". Новая редакция позволит украинцам, уплатив на таможне годовой платеж, законно год передвигаться по стране без "растаможки" автомобиля. Сегодня, чтобы завезти в Украину подержанную евромашину, не растаможивая, нужно либо пересекать границу каждые пять дней, либо зарегистрировать ее на иностранную фирму.

ПРАВА И ГАЗ. Ажиотаж вызвала и инициатива замминистра внутренних дел Анастасии Деевой, предложившей сократить срок действия водительских прав некоторых категорий. "Сегодня водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты получения. По требованиям ЕС, должны быть установлены новые сроки — от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта", — отметила она. Так, водители легковых автомобилей по новым правилам должны будут менять права каждые 15 лет, а те, кто управляет грузовиками и автобусами, — каждые 5 лет.

Кроме того, Кабмин рассматривает возможность снижения социальной нормы на газ — то есть бесплатное количество газа, которое льготник может использовать в месяц. Если сегодня стандарт составляет 5,5 кубометров на квадратный метр площади, то до 2019-го его хотят установить на уровне 4 кубометров. Окончательное решение этого вопроса в Минсоцполитики обещают представить в апреле, после окончания отопительного сезона. Напомним, что в этом отопительном сезоне социальная норма уже снизилась с 7 кубометров.

ХОСТЕЛ ВНЕ ЗАКОНА. Наконец, в ВР был зарегистрирован проект, согласно которому, в жилых домах запрещается размещать бизнес-офисы, хостелы, а также любые другие коммерческие помещения. В случае принятия этого закона нарушителю грозит штраф в размере от 34 до 80 тыс. грн. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект призван защитить права жителей многоквартирных домов. Отметим, что за норму нардепы должны были голосовать 19 января, однако до него дело пока не дошло.

"Проблемы не спрятать". Политолог Роман Бортник не исключает, что такой шквал неоднозначных предложений может быть вызван тем, что население пытаются отвлечь от реальных проблем, например, в экономике. Однако политэксперт Владимир Фесенко не согласен. "Я версию, что какие-то решения власти направлены на то, чтобы отвлечь от реального положения вещей, слышу уже два года. Но это, на мой взгляд, такая примитивная, типичная конспирология, которая у нас очень распространена. Например, тот же законопроект о языке спровоцирован тем фактом, что сейчас в Конституционном суде опять готовится рассмотрение закона Кивалова — Колесниченко (закон, принятый в июле 2012 года, официально предусматривавший двуязычие в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%, а новый закон в противовес призван поддержать украинский. — Авт.). Но вряд ли все эти вопросы смогут отвлечь народ от реальных проблем".
газ, рада, права, язык, депутаты, автомобили, хостелы

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Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

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