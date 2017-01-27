Трамп надеется завербовать Путина – американский эксперт

Сегодня, 12:47

Украине нужно разработать несколько планов "Б", если Трамп и Путин все-таки заключат большую сделку

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

В телефонном разговоре 28 января президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин могут затронуть тему отношений с Китаем. Но вряд ли эти переговоры станут решающими, они скорее будут иметь чисто символический характер. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси) Александр Мотыль.

"Телефонный разговор будет иметь символическое значение, покажет миру, что два друга поговорили, имеют взаимопонимание, имея в виду, что скоро встретятся и т.д. Трамп, возможно, в своей внешнеполитической наивности надеется завербовать Путина в какую-то антикитайскую акцию, но вряд ли Путин на такое согласится, поскольку он хочет иметь хорошие отношения с Китаем", – считает Александр Мотыль.

Что касается Украины, по словам американского эксперта, Киев должен быстро выработать ряд планов "Б" на случай договоренностей между Трампом и Путиным. "Еще лучше, если Киев возьмет инициативу в вопросе ОРДЛО, России. Нужно настаивать на том, что все должно быть точно так, как есть, или что все должно вернуться к тому, что было, – неразумно. Мир меняется и Украина должна к этому приспосабливаться. Главный вызов перед Украиной такой: выживание или соборность", – подытожил Мотыль.

Напомним, журналист NBC Хейли Джексон в своем Twitter сообщила, что уже на этих выходных может состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой телефонный разговор может состояться уже 28 января.

Путин и Трамп общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах. Тогда политики договорились наладить отношения между странами. 
россия, США, Путин, трамп, санкции

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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