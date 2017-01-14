Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Трамп не будет сразу отменять санкции против России http://www.segodnya.ua/img/article/7881/85_main.1484381505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/85_tn.1484381505.jpg Политика Все будет зависеть от будущих отношения Вашингтона и Москвы, отметил будущий президент

Трамп не будет сразу отменять санкции против России

Сегодня, 09:57

Все будет зависеть от будущих отношения Вашингтона и Москвы, отметил будущий президент

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует немедленной отмены санкций в отношении России, но не исключает ее в будущем, сообщает The Wall Street Journal, передает Корреспондент.

В интервью изданию Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени".

Также избранный президент подчеркнул: "если мы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

Как сообщалось, 13 января Обама продлил еще на год санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Крыму и в Украине.
россия, США, Путин, Обама, отношения, отмена, санкции, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Трамп не будет сразу отменять санкции против России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сенат допросит представителей администрации Обамы и Трампа. Фото: partbilet.ru

В Сенате США объявили о начале своего расследования российских кибератак

Сегодня, 04:17

В рамках расследования сенаторы собираются допросить в том числе представителей как администрации Обамы, так и Трампа

Мир

Венесуэла раскрититиковала санкции США против России. Фото: AFP

Венесуэла вступилась за Россию и сделала выговор Обаме

Сегодня, 03:51

Правительство страны вступило "категорически против" решения Белого дома о продлении санкций против РФ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Сенат США проголосовал за начало отмены Obamacare

Сегодня, 03:26

Для полной отмены Obamacare законопроект должен пройти еще 8 инстанций, включая финальное подтверждение Трампа

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Москва пригласила команду Трампа на встречу по Сирии

Сегодня, 02:48

Встреча должна пройти в Астане 23 января, через три дня после инаугурации Трампа

Мир

Барак Обама. Фото: AFP

Обама продлил санкции против РФ до марта 2018 года

Сегодня, 02:23

Срок действий введенных еще в 2014 году санкций истекал в марте нынешнего года

Мир

Христя Фриланд. Фото: Facebook

Канада не намерена отменять санкции против России - Фриланд

Сегодня, 00:02

Новая глава Фриланд заверила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным

Вчера, 21:42

Белый дом оказался не в курсе контактов посла РФ с будущим советником по нацбезопасности США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Эксперты предложили Трампу рецепт, как успокоить союзников и задобрить Россию

Вчера, 16:52

Как отмечают авторы статьи для Washington Post, прецедентом может послужить история ядерной программы Ирана

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.