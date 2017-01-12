Эксперт пояснил, почему Трампу будет сложно дружить с Путиным

На сегодняшний день предпосылки для большого соглашения по распределению мира или договоренностей между сильными мира сего нет. Но это не значит, что с повестки дня Штатов исчезнет поиск определенных компромиссов и взаимопонимания, и некоторые из формул этого компромисса не будут обязательно учитывать украинский интерес.

Такое мнение в комментарии "Сегодня.ua" высказал научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

"Я скептически отношусь к тому, что существуют предпосылки для большого соглашения по распределению мира или договоренностей между сильными мира сего. Уровень доверия настолько низкий, что это делает невозможным разговор о big deal. Но это не значит, что с повестки дня исчезнет поиск определенных компромиссов и взаимопонимания. Очевидно, что некоторые из формул этого компромисса не будут обязательно учитывать украинский интерес. Поэтому необходимо занимать активную позицию, поддерживать связи со своими союзниками, друзьями, но также и налаживать конструктивный диалог с теми, кто составит основу Кабинета будущего президента США", – считает Сушко.

По мнению эксперта, президентство Трампа начинается очень необычно и некомфортно, а его прошлое создает почву для попыток дискредитации. "И в этом смысле не так важно, правдив ли этот конкретный слив или утечка очень скандального содержания. По моему мнению, он фальшивый, слишком искусственно выглядит этот документ, который нам показали ("компромат" на Трампа - прим. ред). Я думаю, что именно этот компромат в таком виде не подтвердится. Но, в общем, нет дыма без огня и очевидно, что много из тех вещей, которые там сейчас обсуждаются, имели место, возможно, не в такой форме и не с такими цитатами", – сказал Александр Сушко.

По его оценке, новоизбранный президент сталкивается с очень серьезными ограничителями будущей карьеры и ему будет намного тяжелее аргументировать пересмотр или улучшение отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это касается и его лично, и людей из его ближайшего окружения. Кто бы ни стоял за утечками, это не какой-то один источник, мы имеем дело с информацией, которая постепенно доходит из абсолютно разных источников, начиная от американских спецслужб, которые выступают с соответствующими отчетами, заканчивая частными и какими-то абсолютно непроверенными источниками. Но все они так сказать бьют в одну точку – точку уязвимости Трампа перед лицом его прошлого. И в этом прошлом было очень много вещей, которые будут мешать ему не то чтобы успешно закончить свою президентскую карьеру, а вообще, чтобы состояться как президенту и досидеть свой четырехлетний срок на должности. То есть, сегодня вызовы серьезные. Именно в этом контексте я рассматриваю его и высказывания его приближенных людей последних дней. Это уже реакция на то, насколько сужается пространство для маневра для них с точки зрения той информации, которой становится все больше", – подытожил Сушко.

Напомним, США обвиняют РФ в хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы. Также в США обсуждают возможные связи Трампа с РФ, в том числе якобы наличие на него компромата. Сам Трамп опроверг, что Россия якобы имеет на него компромат. "Россия никогда не пыталась оказать на меня влияние. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни кредитов, вообще ничего!" – написал он в своем Twitter.