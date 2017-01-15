Тука дал обнадеживающий прогноз по возвращению оккупированных территорий

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий считает, что сценариев деоккупации может быть несколько

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что оккупированная территория Донбасса и аннексированный Крым, скорее всего, вернутся под контроль украинских властей в 2018 году.

Об этом заявил в интервью "Обозревателю".

При этом Тука добавил, что сценариев деоккупации может быть несколько.

"И все могут быть разными. Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях – заложники", – отметил замминистра.